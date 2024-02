Ruba 100 euro di merce da un supermercato di Campiglia Marittima, scoperto dalle telecamere

Denunciato in stato di libertà un 43enne ritenuto indiziato di furto aggravato. L'uomo si sarebbe appropriato di 100 euro di merce in un noto supermercato di Campiglia Marittima. I carabinieri hanno condotto le indagini sulla base di testimonianze e delle immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'esercizio commerciale, individuando l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, proprio nell'atto in cui ruba dagli scaffali e la nasconde nel giubbotto. Dopo la denuncia, anche la refurtiva è stata restituita al negozio.