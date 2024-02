Ruba vestiti a I Gigli, la fidanzata lo aiuta: arrestato con l'aiuto di 4 agenti in prova

Ieri sera è stato arrestato in flagranza un 24enne senegalese per rapina impropria al centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Signa sono intervenuti dopo la segnalazione della vigilanza dopo che il giovane era stato sorpreso a rubare vestiti in esposizione da un negozio. Nel tentare la fuga ha aggredito il vigilante, ma quest'ultimo lo ha inseguito e bloccato nel parcheggio esterno. La compagna del giovane ha tentato di aiutarlo nella fuga ma con l'intervento di 4 agenti in prova della questura di Prato, al momento liberi dal servizio, è giunto l'arresto. L'uomo è finito in carcere a Sollicciano, la compagna è stata denunciata per favoreggiamento.