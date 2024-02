Sollicciano, Gianassi (Pd): “Presentata un’interrogazione al ministero della Giustizia"

"A Sollicciano la situazione è molto grave: il ministero della Giustizia deve intervenire".

Così il deputato del Partito democratico Federico Gianassi.

"In questi giorni la direttrice dell’Istituto penitenziario di Firenze ha denunciato che l’appalto di ristrutturazione è fermo da febbraio 2023 e che l’organico della Polizia penitenziaria è di 350 agenti anziché dei 566 della pianta organica, oltre ad aver ricordato le condizioni fatiscenti in cui si trova la struttura. Di oggi è la notizia dello scontro tra detenuti che ha portato al ferimento anche di due agenti. Sollicciano richiede interventi strutturali e di organico urgenti. Per questo ho presentato un’interrogazione al ministero della Giustizia per chiedere le tempistiche degli interventi necessari e urgenti".

Fonte: Ufficio Stampa