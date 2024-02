Tentato omicidio a Viareggio, arrestato 57enne per aver accoltellato il fratello

Un 57enne viareggino è stato arrestato per tentato omicidio verso il fratello 59enne dopo una lite avvenuta in un palazzo vicino la Passeggiata. La polizia è intervenuta, conoscendo bene i due soggetti, noti alle forze dell'ordine. La chiamata è arrivata alle 20.15 al commissariato locale. Gli agenti, entrati nel palazzo, hanno notato le macchie di sangue che partivano dalla porta di una casa al primo piano, per poi giungere e ingrandirsi fino alla porta di un appartamento al secondo piano. Proprio lì c'era il 59enne, che ha affermato però di non essere in grado di aprire la porta di casa. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno sfondato la porta. Sul divano stava il 59enne, ferito al costato sulla destra. Ha commentato, allo strenuo delle forze, che era stato il fratello. Gli agenti sono tornati alla porta al primo piano da dove le chiazze di sangue erano partite ma il fratello aveva bloccato la porta. Poi l'ha aperta tentando la fuga nel pianerottolo ma è stato bloccato e ammanettato alla polizia. La squadra anticrimine è poi giunta per ricostruire la vicenda e la polizia scientifica. Per l'arrestato si sono aperte le porte del carcere di Lucca. Il ferito, in gravi condizioni, prima è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Versilia, poi al reparto di Rianimazione di Cisanello a Pisa. Si trova in prognosi riservata.