“The Decameron“, la serie su Boccaccio. Riprese a Firenze, Cinecittà e Viterbo, ma manca Certaldo: è già polemica

Una delle più importanti opere di Boccaccio è pronta ad arrivare su Netflix: "The Decameron". Le riprese della nuova serie ispirata al capolavoro di Boccaccio sono già iniziate agli Studios di Cinecittà a Roma, la 'soap d'epoca' sarà realizzata interamente in Italia. Ciò che sorprende però è propria la scelta dell'ambientazione che non sembrerebbe contemplare Certaldo, luogo natale proprio di Boccaccio.

Alle riprese di Cinecittà si aggiungeranno infatti il quartiere medievale di San Pellegrino a Viterbo e alcuni luoghi principi di Firenze, come piazza del Duomo, piazza San Giovanni, piazza della Signoria e via delle Porte Sante, tra l’inizio della scalinata dell’Abbazia di San Miniato e l’area prospicente lo stesso edificio religioso. Un progetto che stando alle prime indiscrezioni dovrebbe comprendere otto episodi, nel quale non mancano alcune discrepanze con quanto scritto dal poeta ormai sette secoli fa.

Rimane dunque la particolarità che nemmeno una scena sarebbe girata nel borgo di Certaldo, come confermato anche dall'amministrazione del Comune di Certaldo la quale, a quanto pare, non è nemmeno mai stata contattata.

Riprese a Certaldo, non sarebbe stata la prima volta

La Passione del Nostro Signore Gesù Crist

Nel 2014 venne realizzata, dopo un mese di riprese e sei mesi di lavorazione, “La Passione del Nostro Signore Gesù Cristo”. Il film, che fu girato a Certaldo Alto e dintorni è basato su un testo devozionale del Trecento attribuito a Niccolò di Mino Cicerchia; QUI L'ARTICOLO COMPLETO

Mirchi

Il film Mirchi portò il cinema indiano per la prima volta a Certaldo con il centro che divenne set per un giorno. Si tratta di un film di azione e sentimentale, genere molto in voga in India ma destinato anche al pubblico statunitense ed europeo;

Amici Miei - Come tutto ebbe inizio...

Tra i vari set scelti per le riprese, anche Certaldo Alto ospitò alcune scene del film. Il film è una sorta di prequel, ambientato alla fine del ‘400, della celebre serie "Amici Miei". Vestiti in costume d'epoca, i cinque "amici" sono gli attori Christian De Sica, Michele Placido, Massimo Ghini, Giorgio Panariello, Paolo Hendel, impegnati a organizzare "zingarate" ambientate stavolta nella Firenze del XV secolo. Nel cast anche Massimo Ceccherini.