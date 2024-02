Una novella al mese: torna il Decameron recitato a Certaldo

Secondo appuntamento dell’anno con la rassegna di letture del Decameron a cura della compagnia teatrale “L’Oranona Teatro”: venerdì 9 febbraio, alle 21.30, in Casa Boccaccio con il racconto di “Frate Alberto e Madonna Lisetta”.

Peccati, menzogne e vizi si intrecciano nella seconda novella della quarta giornata che racconta di un uomo bugiardo di nome Berto che, dopo essere diventato frate, corrompe virtù ed onestà di Madonna Lisetta, moglie di un ricco mercante. Frate Alberto si finge infatti l’Arcangelo Gabriele per sedurre la donna, ma ben presto l’inganno viene scoperto e l’uomo condannato e incarcerato a vita.

Voce narrante Lucia Succi, al flauto traverso Angela Cenci, musiche originali composte dal maestro Damiano Santini, direzione artistica di Martina Dani Recchi.

"Si racconta le novelle del Boccaccio" è un progetto dell’Associazione Polis a cura de L'Oranona Teatro, che ha residenza a Certaldo all’interno dell’Associazione Polis, coprodotto dall'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e in collaborazione con il Comune di Certaldo.

L'ingresso è libero con prenotazione obbligatoria al numero 0571663580 oppure scrivendo a info@laboratoripolis.it

E’ possibile ascoltare le novelle anche grazie a due audiolibri, contenenti le letture integrali delle prime due giornate, direttamente sulla pagina del sito internet dell’Ente Boccaccio, inoltre le novelle relative alla prima e alla seconda giornata sono ascoltabili anche su Spotify, quest’ultimo progetto realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze.

Calendario prossimi appuntamenti 2024

Venerdì 8 marzo, 2024

ore 21:30

Novella IV, 3

Tre giovani amano tre sorelle e con loro si fuggono in Creti. La maggiore per gelosia il suo amante uccide; la seconda, concedendosi al duca di Creti, scampa da morte la prima, l'amante della quale l'uccide e con la prima si fugge: ènne incolpato il terzo amante con la terza sirocchia; e presi il confessano e per tema di morire con moneta la guardia corrompono, e fuggonsi poveri a Rodi e in povertà quivi muoiono.

Durata: 30 minuti

Venerdì 12 aprile, 2024

ore 21:30

Novella IV, 4

Gerbino, contra la fede data dal re Guglielmo suo avolo, combatte una nave del re di Tunisi per torre una sua figliuola, la quale uccisa da quegli che su v'erano, loro uccide, e a lui è poi tagliata la testa.

Durata: 20 minuti

L'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio (ENGB), con sede in Casa Boccaccio a Certaldo (FI), svolge la propria attività istituzionale operando in vari campi degli studi su Boccaccio, organizzando manifestazioni culturali di vario tipo (mostre, convegni, conferenze) e promuovendo ricerche scientifiche anche in collaborazione con altri istituti e centri di ricerca, italiani e stranieri. Arricchisce, inoltre, la biblioteca, nella casa museo dello scrittore certaldese, con edizioni di opere di Boccaccio e studi critici sull’autore. www.enteboccaccio.it