Abc, l'Under 17 cade sul parquet del Pistoia Basket

Ormai matematicamente certi del mancato passaggio alla terza fase che metterà in palio la Coppa Toscana, i ragazzi di Alessandro Gemmi chiudono la seconda fase con la sconfitta rimediata in casa del Pistoia Basket 2000. Una gara per entrambe le squadre priva di motivazioni di classifica, con i locali che in volata portano a casa la sfida per 79-69. A decidere i giochi, dopo tre quarti punto a punto, è una quarta frazione ampiamente in controllo della squadra di casa. Parte meglio l’Abc, che mette la testa avanti nella prima frazione toccando il +4 al 10′ (15-19), preludio ad un secondo quarto in controllo che manda i gialloblu negli spogliatoi con due possessi pieni di vantaggio (28-34). Nella ripresa l’inerzia si sposta, con i locali che accorciano le distanze al 30′ (49-51) per poi piazzare il break decisivo nell’ultimo periodo, quando i 30 punti subiti costringono l’Abc a rincorrere fino alla sirena.

Adesso due settimane di sosta in attesa del calendario della terza fase di classificazione.

PISTOIA BASKET 2000 – ABC CASTELFIORENTINO 79-69

Tabellino: Ticciati 15, Baldi, Zecchi 23, Ciulli 4, Iacopini 1, Bufalini, Niccolini, Agbegninou 3, Leti 2, Vallerani 5, Filomeno 7, Borghesi 9. All. Gemmi. Ass. Turini.

Parziali: 15-19, 13-15, 21-17, 30-18

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa