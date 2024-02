Area cani di Fibbiana, il comune di Montelupo cerca un gestore

L’amministrazione comunale cerca un gestore per l’area cani di Fibbiana, visto che è in scadenza l’attuale convenzione.

Con l’avviso pubblico è in pubblicazione da martedì 5 febbraio il comune intende intende individuare associazioni, società cinofile e/o animaliste che hanno come oggetto sociale l’esercizio di attività di gestione ed addestramento dei cani a cui assegnare l’ampia area cani di Fibbiana, di proprietà comunale destinata ad area pubblica per l’attività motoria dei cani.

La gestione dell’area avverrà con contratto di concessione d’uso a titolo non oneroso con rapporto di durata per 3 anni eventualmente rinnovabili per altri 3.

Al soggetto individuato sarà richiesto di:

• garantire una gestione quanto più efficace finalizzata ad aumentare le occasioni di socialità sul territorio comunale;

• garantire la manutenzione ordinaria dell'area;

• garantire l'accesso all'area tramite apposito tesseramento all'associazione, con copertura assicurativa dei frequentatori dell'area.

L’area cani è adiacente agli impianti sportivi e al complesso "Orti urbani" della frazione di Fibbiana e interessa una superficie di circa 2140 mq; è dotata di fontanello acqua potabile e impianto di illuminazione ed presente un casotto in muratura.

Per la formulazione della graduatoria si terrà conto degli interventi di migliorie proposte sull’area; delle attività da promuovere sul territorio, del radicamento dell’associazione e delle attività svolte e delle caratteristiche della tessera di iscrizione.

"L’attenzione per gli animali a Montelupo è alta, in ottemperanza anche alla nuova formulazione dell’articolo 9 della Costituzione. Per gli animali selvatici in primo luogo, ma anche per quelli di affezione. Abbiamo in anagrafe quasi 2000 cani, moltissimi gatti domestici e diverse colonie feline distribuite sul territorio. Finalmente un efficiente servizio di canile sanitario in collaborazione con Certaldo e di canile rifugio presso il Parco degli animali di Firenze. In quasi tutte le famiglie ci sono animali d’affezione e la sensibilità è alta. Per questo cerchiamo di manutenere e sviluppare al meglio le aree di sgambamento esistenti all’Ambrogiana e a Fibbiana, oltre a valutare di realizzarne altre, come ci è stato anche recentemente chiesto da un gruppo di cittadini" afferma l’assessore al patrimonio e all’ambiente, Lorenzo Nesi.

L’avviso pubblico con i moduli e gli allegati è disponibile sul sito dell’ente: www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Può essere presentata domanda entro il 13 febbraio alle ore 13.00.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa