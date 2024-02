'Artisti in libertà' in mostra al Palazzo delle Arti di Fucecchio

L’arte, e nello specifico la pittura, torna protagonista a Fucecchio in occasione della mostra “Artisti in libertà”, in programma dal 10 al 25 febbraio presso il Palazzo delle Arti in piazza Vittorio Veneto 27. Ad esporre le proprie opere saranno quattro artisti locali, ovvero Lina Vinazzani, Gerardina Zaccagnino, Sandro Caioli e Raffaele Salvatore Ranaulo. La mostra verrà inaugurata sabato 10 febbraio alle ore 17.30 e resterà visitabile fino al 25 ogni venerdì, sabato e domenica dalle ore 17 alle 19.

Un'esposizione che giunge a coronare un'amicizia nata molti anni fa, tra quattro pittori uniti dalla stessa passione per l'arte. L'arte rappresentata in ogni sua sfaccettatura, senza limiti né confini. Opere che tendono ad unire, senza barriere e senza vincoli, ed in cui ciascun artista racconta il proprio viaggio all'interno del colore e della materia.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa