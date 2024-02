Asfalto e marciapiedi, completati i lavori a Martignana

Si sono appena conclusi i lavori di manutenzione straordinaria che il Comune di Montespertoli ha commissionato in via Giuseppe Di Vittorio, all’interno della frazione di Martignana. Le lavorazioni si sono svolte tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 e hanno riguardato il rifacimento dei tratti di marciapiede dissestati e la sostituzione di zanelle e cordonati deteriorati, la fresatura e il risanamento puntuale della strada e la stesura del nuovo manto stradale. Nel corso dei prossimi giorni sarà realizzata la segnaletica orizzontale. In precedenza, nel mese di dicembre, grazie alla sinergia con Acque SpA era stata sostituita la condotta idrica collegata alla SP51 Val d’Orme, in modo da ottimizzare l’intervento nell’ottica di un uso efficiente delle risorse pubbliche. Il quadro economico dei lavori di manutenzione della strada – esclusa, dunque, la sostituzione della rete idrica - era di 95000 Euro.

"Avevamo promesso questo intervento quando ci siamo candidati e siamo soddisfatti per aver mantenuto la promessa. Via Di Vittorio e la frazione di Martignana avevano bisogno di un investimento pubblico ed è positivo che anche Acque SpA abbia deciso di ammodernare la condotta idrica della via in contemporanea. I bisogni di un territorio di 125 chilometri quadrati sono moltissimi e cerchiamo di soddisfarli lavorando sempre di più e sempre meglio" commenta il sindaco Alessio Mugnaini.

Il calendario dei lavori stradali dell’ente prevede che le prossime viabilità coinvolte da interventi di riasfaltatura siano via Lucciano (San Quirico), via Ortimino (Ortimino), via Lucardese (capoluogo), via Nebbiano (Ortimino). Saranno inoltre eseguiti lavori commissionati da TIM per il rifacimento di alcuni tratti di strada oggetto di cablaggio con fibra, a cominciare da via Montegufoni (Montegufoni), nonché lavori di asfaltatura di un tratto di via Mandorli commissionati da ALIA Servizi Ambientali per la primavera 2024.

