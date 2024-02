Bloccato per 3 giorni sotto l'armadio, anziano salvato a Rifredi dalla polizia

Sarebbe rimasto per oltre 3 giorni immobile, con braccia e gambe bloccate sotto il peso di un armadio cadutogli accidentalmente addosso.

Protagonista della disavventura, conclusa fortunatamente nei giorni scorsi con un lieto fine, un 70enne fiorentino salvato dalla Polizia di Firenze.

A mettere in moto le operazioni di soccorso sarebbero stati alcuni suoi amici ai quali l’uomo non avrebbe naturalmente risposto al telefono poiché completamente bloccato e che quindi, dopo diverse chiamate andate a vuoto, hanno allertato, preoccupati, il 112 Nue.

Gli agenti delle volanti di via Zara sono subito andati a fare una prima verifica nel palazzo della persona che mancava all’appello da oltre 72 ore, ma dal suo appartamento, nel quartiere di Rifredi, nessuna risposta o almeno all’apparenza.

I poliziotti sono andati a fondo nella vicenda, recuperando delle chiavi di riserva della porta di casa: una volta aperta, si sono trovati di fronte quella della camera da letto bloccata.

A questo punto non è restato che fare irruzione e una volta entrati, quattro agenti hanno sollevato rapidamente un pesante armadio liberando così il padrone di casa dal peso del mobile.

Quest’ultimo, seppur in evidente difficoltà, dato il lungo periodo trascorso fermo in quella posizione, non sembrava aver riportato lesioni e conseguenze particolarmente gravi.

Una volta soccorso dagli agenti è stato infine accompagnato in ospedale per gli eventuali accertamenti medici del caso.

Fonte: Questura di Firenze