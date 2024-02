Cinema al MMAB, tutto esaurito nei 35 appuntamenti a Montelupo

Un programma da tutto esaurito per la rassegna “Cinema al MMAB” promossa assieme all’associazione Mignon. Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria, quasi tutti gli appuntamenti hanno registrato oltre le 35 presenze, capienza massima prevista considerata la sala.

Una programmazione di qualità, attenta alle tematiche di attualità, che passa anche attraverso la scelta di pellicole che hanno fatto la storia o comunque lasciato il segno. Particolarmente riuscita la doppia proiezione organizzata in occasione del Giorno della Memoria con il film “Lui è tornato”.

Il Cinema Mignon a Montelupo è un’istituzione e la sua chiusura ha reso tutti un po’ orfani: manca una programmazione attenta e di qualità in un luogo accogliente e informale.

Nell’attesa che venga intrapresa una soluzione che garantisca la riapertura della sala, l’amministrazione comunale assieme all’associazione Mignon ha scelto di dare vita ad un cineforum al MMAB, come ci ricorda l’assessora alla cultura Aglaia Viviani.

"I risultati ottenuti fino ad oggi ci confortano della scelta che abbiamo fatto: non è banale organizzare un cineforum al MMAB, ma grazie alla stretta collaborazione con il Cinema Mignon ci siamo riusciti. Tutti speriamo che in un futuro non troppo lontano il cinema potrà riaprire e in questo senso l’amministrazione ha dato alla parrocchia la sua più ampia disponibilità ad affiancarli. Nell’attesa però abbiamo cercato di non rimanere orfani di una programmazione di qualità, attraverso il cineforum in inverno e la rassegna estiva, che nel 2024 speriamo si possa tenere nello Spazio Risorti. La cultura deve essere popolare e accessibile a tutti e non mi stancherò di ripetere che questa è la funzione principale del MMAB, oltre a quella di creare un movimento di persone e pensiero. Il Cineforum si inserisce alla perfezione in questa scelta politica".

In programma per domani giovedì 8 febbraio alle ore 21.15 “La venticinquesima ora”, il dramma diretto da Spike Lee, anch’esso tratto da un libro: “La venticinquesima ora” di David Benioff.

Ventiquattro ore prima della scelta. Un pusher di New York ha a disposizione questa manciata di tempo prima di decidere: accettare il carcere o tentare di sottrarvisi. Minuti preziosi, da dedicare agli affetti consolidati e alle questioni sospese; tra i pensieri e le paure che l’attesa della venticinquesima ora porta con sé.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa