Consiglio comunale Cerreto Guidi, si parla di bilanci e opere pubbliche

È convocato per Lunedì 12 Febbraio, alle ore 21,00 nella Sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono otto gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco;

2. Ratifica deliberazione G.C. N.9 del 19/01/2024 avente ad oggetto “Variazioni al Bilancio di Previsione 2024/2026, al DUP 2024/2026 ed alla nota integrativa 2024/2026”;

3. Variazioni al Bilancio di Previsione 2024/2026, al DUP 2024/2026 ed alla nota integrativa 2024/2026;

4. Art.37 D.LGS N.36 del 2023. Programma triennale opere pubbliche triennio 2024/2026 e relativo elenco annuale 2024. Approvazione aggiornamento N.1;

5. Piano di valorizzazione ed alienazione immobili di proprietà comunale per il triennio 2024/2026: Approvazione aggiornamento N.1;

6. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Centrodestra per Cerreto sugli alberi della Strada provinciale N.11;

7. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Centrodestra per Cerreto per la realizzazione di due casse d’espansione per il torrente Vincio e per il torrente Vinciarello;

8. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Centrodestra per Cerreto sui lavori di ristrutturazione dell’ex scuola materna di Bassa.

Fonte: Comune di Cerre