Il dottor Fanciullacci va in pensione, Empoli ringrazia. Come scegliere il nuovo medico

Dal prossimo 15 febbraio (ultimo giorno lavorativo 14 febbraio 2024), nell’ambito del Comune di Empoli, cesserà per pensionamento la propria attività il dottor Antonio Fanciullacci. L’Azienda Sanitaria ringrazia il medico per gli anni di servizio prestati come Medico di Famiglia.

Gli assistiti che erano in carico al dottor Fanciullacci dovranno provvedere a fare la scelta di un nuovo Medico di Famiglia, tra quelli disponibili e secondo le modalità previste:

- Gli iscritti all'anagrafe sanitaria dell'Azienda USL Toscana centro possono effettuare la scelta anche da casa tramite da Pc, tablet e smartphone consultando il portale Open Toscana (https://open.toscana.it/servizi) ed accedendo con tessera sanitaria attiva o con SPID, oppure utilizzando l'APP Smart SST.

- In alternativa “il cambio medico” può essere effettuato inviando il modulo di richiesta compilato e corredato di copia di documento di identità valido all'indirizzo mail: anagrafesanitaria.empoli@uslcentro.toscana.it.

- La scelta del medico si può fare anche recandosi anche al distretto di riferimento oppure tramite i Totem PuntoSI disponibili nel territorio con tessera sanitaria attivata.

L'elenco dei PuntoSi è consultabile sul seguente sito: https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/607-servizi-vari/12723-punti-si

Fonte: Asl Toscana Centro