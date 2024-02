Giovedì Grasso, Santa Croce fa festa in Sede tra maschere e tortellini

Riecco un appuntamento super per Giovedì Grasso. A Santa Croce sull'Arno, ovviamente, la città del Carnevale. Giovedì 8 febbraio dalle 19 fino a mezzanotte nella Sede di piazza Matteotti al civico 4 è festa grande.

Si celebra il Giovedì Grasso con 'vino, maschere e rocchenro!'. Musica, cibo e tanto divertimento. E la novità riguarda proprio il cibo: sarà una serata in cui protagonisti saranno i tortellini...

Sono in palio quattro premi per le quattro maschere più belle e sarà dato anche il Fiasco d'Oro 'al più ciucco'. Le bevute sono a cura di Ethan's di San Miniato, alla consolle i dj Dollaro e Fritz. L'evento è a cura del Comitato Comunale Festeggiamenti Carnevaleschi e di Quelli che Andavano in Sede.