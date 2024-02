Imprese Pontedera, saldo positivo nel 2023 e attività economiche tutte in crescita

Pontedera chiude il 2023 col segno più sul fronte delle imprese e lo fa con numeri veramente importanti. I dati forniti dalla Camera di Commercio Toscana nord ovest, nel consueto report annuale, collocano la città di Pontedera al secondo posto, a livello provinciale, per numero complessivo di attività. Al 31/12/2023 sono 3634 le imprese registrate in totale, con 222 nuove iscrizioni e 194 cessazioni, che portano ad un saldo positivo di crescita dello 0,8 per cento in più rispetto al periodo precedente.

Ma è l'analisi settoriale quella dalla quale emergono le cifre più importanti in termini di crescita. Le principali voci di attività economiche hanno infatti tutte il segno positivo. Il commercio all'ingrosso e al dettaglio è il primo settore del territorio pontederese con 1059 attività e un tasso di crescita sul 2023 di +1,4 per cento. Seguono le costruzioni con 499 imprese registrate ( +2,3 per cento ), le attività manifatturiere ( 282 con +2,2 per cento ), le 268 attività di servizi di alloggio e ristorazione, stabili rispetto allo scorso anno e quelle immobiliari ( 246 con 2,1 per cento in più ). Performance veramente importanti su istruzione, con un +18,8 per cento e attività artistiche, sportive, di intrattenimento ( +10,2 per cento ).

Segni più anche su attività finanziarie e assicurative e sul settore agricolo. Lievi flessioni su trasporto e magazzinaggio, informazione e comunicazione, attività professionali, scientifiche e tecniche, noleggio e agenzie di viaggio.

"Il quadro che emerge è quello di una città viva e attrattiva - è il commento del sindaco Matteo Franconi - una città che proprio lo scorso anno è cresciuta nel numero di residenti, superando quota 30mila e che ha un tessuto imprenditoriale che crede e investe sul territorio. Ricerca, conoscenza, formazione, laboriosità sono veramente nel dna di Pontedera, vero e proprio punto di riferimento di un'area molto vasta sul fronte del lavoro".

"Ringraziamo la Camera di Commercio Toscana nord ovest per la consueta disponibilità nel fornire i dati di bilancio dei dodici mesi precedenti - aggiunge il vicesindaco e assessore alle attività produttive Alessandro Puccinelli - i dati di crescita nei vari settori, pur in un quadro complessivo non semplice, sono un segnale importante e che proseguono un trend positivo già messo in evidenza lo scorso anno".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa