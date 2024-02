Morto il cane dei carabinieri di Firenze Battman, scoprì 800 kg di droga

I carabinieri di Firenze perdono il cane Battman, un pastore tedesco indispensabile per moltissime operazioni antidroga. Era nato il 2 febbraio 2015, aveva appena compiuto 9 anni. Ha cominciato il servizio al nucleo cinofili dal 2016, fino a inizio 2024. Purtroppo, una malattia incurabile lo ha vinto, proprio quando l'addestratore stava pensando di adottare l'animale una volta terminato il servizio con le forze dell'ordine. Purtroppo non è stato così.

Durante la sua attività nei carabinieri, Battman (questo il nome corretto, con due t) ha scoperto oltre 750 kg di hashish, 23 di marijuana, 24 di cocaina e ha partecipato a operazioni dove sono state arrestate 126 persone. Nello specifico, il 13 marzo 2018 in un servizio avvenuto a Fucecchio a supporto dei carabinieri della compagnia di Empoli ha permesso il ritrovamento di 6 kg di hashish, portando all'arresto di una persona per detenzione, spaccio e coltivazione di stupefacenti. Altre operazioni analoghe sono avvenute a San Giovanni Valdarno nell'ottobre del 2018 e a Campi Bisenzio nel febbraio 2020, quando scopri 3,5 kg di cocaina in un doppio fondo di un'auto, consentendo all'arresto di un uomo.

Per queste operazioni ha ricevuto molti meriti anche nell'ambito della società civile. Il 20 maggio 2018 la Pro Loco di Montelupo Fiorentino ha premiato Battman per la condotta nel suo servizio istituzionale al parco dell'Ambrogiana. Il 18 dicembre 2019 ha ricevuto il premio Giornalisti Toscani 2019, con la seguente motivazione “Ogni giorno in prima linea in difesa dei cittadini nel contrasto alle attività illegali e, in particolare, al traffico di sostanze stupefacenti”.

Il suo servizio non verrà mai dimenticato.