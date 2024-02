Nasce la Scuola del Governo del territorio di AnciToscana

Nasce la Scuola del Governo del territorio, l'apposita sezione della Scuola Anci Toscana creata per la formazione di dirigenti e funzionari pubblici sui temi del paesaggio, dell'edilizia e dell'urbanistica. I primi corsi partiranno a marzo.

E’ un'importante novità nell’offerta formativa dell’associazione, che nel tempo ha assunto un ruolo centrale e riconosciuto: basti pensare che negli ultimi 5 anni sono stati organizzati quasi 1.500 corsi, con un incremento che sfiora il 50%, con oltre 33mila partecipanti, su tutti i settori della PA. La scelta di una sezione specificamente dedicata al governo del governo risponde a una richiesta sempre più specifica sui temi dell’urbanistica, a cui Anci Toscana ha voluto rispondere nella maniera più completa e concreta.

I nuovi percorsi formativi si svilupperanno sui tre temi, che saranno affrontati secondo tre livelli: base, intermedio e avanzato. A marzo prenderanno il via i corsi base con 2 incontri che affronteranno l'ABC dell'urbanistica, 3 incontri sull'ABC dell'edilizia e 2 sull'ABC del paesaggio. In aula dirigenti e funzionari pubblici e professionisti con esperienza pluriennale di docenza. Le lezioni, della durata di 4 ore ciascuna, si terranno in modalità on line su piattaforma zoom; nelle prossime settimane sarà definito e diffuso il calendario.

Fonte: ANCI Toscana