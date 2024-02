Nuovo fontanello Acque a Sovigliana, erogherà 550mila litri l'anno

Un nuovo fontanello di acqua ad alta qualità è stato inaugurato nel territorio di Vinci. Si tratta del secondo nell'area (Vinci in totale ne conta 6 con questo), ma se quello del Parco dei Mille inaugurato 12 anni fa si trova a Spicchio, il nuovo impianto trova sede a Sovigliana, negli ampi spazi di piazza VIII Marzo, di fronte all'Arno.

Questa mattina l'inaugurazione alla presenza del sindaco di Vinci Giuseppe Torchia e della vice Sara Iallorenzi, mentre per Acque erano presenti il presidente Simone Millozzi, l'ad Fabio Trolese e la consigliera d'amministrazione Valentina Vanni.

Il funzionamento è semplice: sono presenti due erogatori di acqua naturale immediatamente buona da bere, attivabili con un meccanismo a pedale. Il sistema preleva l'acqua dalla rete idrica depurandola dal cloro, assicurando bontà e sicurezza. Lo scopo è duplice: fornire una fonte d'acqua accessibile ed eliminare il consumo di bottiglie di plastica, avvicinando la popolazione al consumo di acqua del rubinetto.

"L'amministrazione comunale ha contribuito per il 50% alla realizzazione di questo fontanello - spiega il sindaco Giuseppe Torchia -. Si tratta di un'opera di alto valore ambientale e sociale, sia per il risparmio economico e per le minori spese, sia perché, come accade al Parco dei Mille, può divenire un vero e proprio luogo di incontro e socializzazione".

"Riferendoci ai fontanelli, parliamo di un progetto strategico - afferma il presidente Simone Millozzi - in continua crescita, che serve a dare valore alla risorsa di cui ci occupiamo quotidianamente".

Parlando di dati, l'ad Fabio Trolese precisa che "impianti come quello di Sovigliana distribuiscono di media 550mila litri di acqua ad alta qualità in un anno, per un risparmio di 15 tonnellate di plastica monouso. Grazie a queste iniziative possiamo dare un futuro sostenibile ai nostri territori".

