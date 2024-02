Ripartono gli Apericena Letterari del Centro Lilith: una sera di cultura, convivialità e riflessione

Il Centro Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli è lieto di annunciare il ritorno degli Apericena Letterari, un appuntamento imperdibile per gli amanti della letteratura e del buon cibo. In ogni incontro, sarà possibile immergersi nell'affascinante mondo della poesia e della prosa italiana, affrontando il tema della figura femminile nella letteratura di epoche diverse, mentre si gustano deliziosi aperitivi in compagnia di appassionati lettori.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 8 febbraio alle 19:30 e sarà inaugurato con la presentazione del libro della professoressa Tamara Morelli intitolato "Una mimosa per dire... donna". L'opera, nata da anni di interesse e dedizione alle questioni di genere, offre un viaggio affascinante attraverso la storia e la filosofia per esplorare il ruolo e la condizione della donna nel corso dei secoli. Partendo dagli antichi pensatori come Platone e Aristotele, passando per le figure chiave della lotta per i diritti delle donne, come Simone De Beauvoir e Franca Viola, Morelli guiderà i presenti in un percorso di riflessione profonda e attuale sulla violenza di genere e sull'emancipazione femminile.

"Le leggi ci sono, ma secondo me manca la formazione e gli investimenti – ha spiegato l'autrice -. Sentire giudici che assolvono e parlano di grande passione emotiva non è possibile. Siamo arrivati a una violenza inaudita, come se gli uomini volessero rivendicare la propria autonomia perché le donne si sono prese i loro spazi. Penso che il Centro Lilith per questo sia davvero importante, perché svolge un ruolo fondamentale a 360° nella nostra società civile, non solo di supporto per le donne vittime di violenza, ma anche di formazione e di prevenzione".

Il secondo appuntamento, invece, è previsto per giovedì 7 marzo alle 19:30, con la presentazione di "Il bene di vivere: Michela Murgia", curato dalla professoressa Anna Masoni. In questa occasione, i presenti esploreranno il contributo della letteratura contemporanea alla riflessione sul ruolo della donna nella società odierna, attraverso l'opera di una delle autrici più significative del panorama italiano.

Gli Apericena Letterari del Centro Lilith sono nati dall'idea illuminata delle operatrici del Centro Antiviolenza Lilith. "La letteratura ci propone personaggi e non persone – spiega Anna Masoni, una delle volontarie del centro, consapevole della centralità di una battaglia culturale per combattere la violenza contro le donne -. In questi incontri cercherò di riportare l’immaginario nel reale, di avvicinare i presenti a ciò che il testo non dice espressamente, ma costituisce il terreno da cui quella data pagina di letteratura è germogliata. Per scoprire insieme alcune delle radici del nostro immaginario collettivo".

L'ingresso è di 10 euro e per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0571 9806201 o 0571 9806210.