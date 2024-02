Rubate due bici elettriche da 8mila euro in un garage del centro di Empoli

Furto di due e-bike da 8mila euro di valore in totale in un garage di via Tripoli a Empoli, non lontano dal locale comando dei carabinieri. Lo denuncia l'architetto Gennaro Columpsi, proprietario del garage che è stato forzato. "Me ne sono accorto alle 13 di ieri, mentre domenica sera rientrando con l'auto sembrava tutto a posto - spiega l'architetto -. Hanno scavalcato il muro di recinzione e hanno preso di mira il mio garage tra i 5 presenti. Hanno forzato la lamiera con un oggetto, forse un semplice cacciavite, e poi sono entrati".

All'interno del garage l'occhio dei malviventi è andato a colpo sicuro sulle e-bike, nonostante ci potessero essere anche altri oggetti. Il proprietario ha già sporto denuncia ai carabinieri, ma rimane in lui l'amaro in bocca per come si è evoluta la situazione: "Ho chiesto l'acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza, ma non mi è stato concesso. Spendiamo come cittadini tantissimi soldi sulla sicurezza e non c'è possibilità di vederle, ritengo non sia giusto".