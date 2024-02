Scopre che è sposato e lo lascia, ma lui la perseguita: 45enne arrestato

Un uomo di 45 anni, residente nella piana Fiorentina, è stato arrestato dalla polizia e posto ai domiciliari dopo aver messo in atto una serie di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, residente nel Pistoiese. La ragazza aveva denunciato continue minacce e aggressioni da parte dell'uomo, che l'aveva seguita in diverse occasioni e si era presentato sotto casa della vittima e in una discoteca dove si trovava con un'amica. Dopo l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del gip del tribunale di Pistoia, il 45enne è stato fermato dalla polizia e successivamente messo ai domiciliari.