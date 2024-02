Spaccata in pizzeria per alcol e cibo, scoperti in flagrante 4 giovanissimi

Per la spaccata nella pizzeria Settebello di Bellariva a Firenze avvenuta stanotte, sono stati arrestati in flagranza di reato due 19enni mentre due minorenni sono stati denunciati in stato di libertà. Tutti sono fiorentini e italiani. I giovani sono stati notati dal titolare dentro al locale tramite le telecamere di sorveglianza. Subito sono stati avvisati i carabinieri del Norm e di Rovezzano e con 4 vetture l'area è stata ceircondata. I giovani hanno tentato di fuggire ma sono stati tutti bloccati. La refurtiva era di varie bottiglie di alcolici, alcune già in parte consumate, e cibo. Per entrare avevano spaccato la porta d'ingresso. Questa mattina si terrà l'udienza di convalida mentre i due minori sono stati riaffidati ai genitori.