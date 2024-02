Volontari per un giorno al canile di Livorno: al via le passeggiate con gli amici a quattro zampe

"Incontrarsi passeggiando, mondi a confronto di due realtà opposte" è il titolo dell’iniziativa che Ufficio Tutela Animali del Comune di Livorno e Coop. Il Melograno hanno organizzato per chi vuole conoscere meglio il mondo dei cani, sia quelli che stanno nelle nostre case sia gli ospiti del canile.

Ogni terzo sabato del mese (quindi da sabato prossimo 17 febbraio), dalle ore 11 alle ore 12, il canile comunale "La Cuccia nel Bosco" aprirà le porte con passeggiate gratuite, aperte a tutti i cittadini, che potranno partecipare con i propri cani o che potranno essere volontari per un giorno, portando "a spasso" gli ospiti della struttura. A guidare i partecipanti saranno gli educatori cinofili del Melograno.

Un’ora all’aria aperta per imparare a "leggere" questi nostri compagni di vita, un’occasione per riscoprire i talenti del proprio animale e per far emergere le potenzialità degli ospiti del canile, cercando di riconoscere i punti di forza e le diversità che caratterizzano questi due mondi opposti.

Per partecipare all’iniziativa, col proprio cane o con i cani del canile, la prenotazione è obbligatoria, al numero 366 198 9783.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa