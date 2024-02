A 67 anni è scomparso il giornalista Daniele Pugliese

Daniele Pugliese è scomparso a sessantasette anni. Lo ha fatto ieri, mercoledì 7 febbraio, in Svizzera sotto assistenza medica. Nato a Torino, fiorentino adottivo, per venticinque anni ha lavorato a L'Unità. Pugliese è stato fondatore dell'agenzia di informazione della Regione Toscana, ToscanaNotizie, inoltre è stato anche l'artefice dell'associazione culturale e casa editrice Tessere. Ha dato vita anche all'associazione 'Sotto la Mole', per conservare la memoria della stampa comunista, e ha pubblicato molti libri.

"Daniele ha posto fine alle sue sofferenze. Ieri 7 febbraio, in Svizzera, sotto assistenza medica, ha compiuto la scelta consapevole di terminare la propria esistenza. Proprio lui che si era sempre battuto per il rispetto della decisioni personali, per il testamento biologico, l'eutanasia. Vogliamo ricordarlo con le sue ultime parole - scrivono familiari e amici -: 'Sono molto sereno. Sono convinto di quello che sto facendo e lo faccio per il mio bene. Ricordo con affetto le tante persone amiche e vado via soddisfatto. Fate una festa per ricordarmi, un abbraccio a tutti".