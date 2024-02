Mi fido e m'affido, convegno a Empoli con l'assessora regionale Spinelli

L'affido come strumento di solidarietà, è questo il tema al centro dell'incontro organizzato dall'associazione "La Casa di Hippa e Lella", che si terrà sabato 10 febbraio, alle 10.00, all'Auditorium del Palazzo Pretorio, in Piazza Farinata degli Uberti ad Empoli. L'obiettivo è presentare il progetto, raccogliere esperienze e testimonianze, per dare una risposta concreta di aiuto a bambini, adolescenti e famiglie in difficoltà, garantendo loro di poter crescere in un ambiente familiare protettivo, nel rispetto della storia individuale, per il tempo e il periodo necessario al superamento di queste difficoltà. Interverranno Serena Spinelli assessora regionale al welfare, Franco Doni direttore della SDS Empolese - Valdarno - Valdelsa, Chiara Gattolin dell'associazione "Gefyra". Presentano il progetto: Paola Sani per La Casa di Hippa e Lella, Andrea Barani per il Centro Affidi SdS Empolese Valdarno Valdelsa, le Cooperative Sociali La Pietra d'Angolo e il Piccolo Principe. Espongono le loro esperienze e testimonianze: Mirko Cofini e Carol Roncali per l'associazione Agevolando e Giuseppe Aversa. Coordina l'incontro Barbara Bagnoli presidente dell'associazione "La Casa di Hippa e Lella".