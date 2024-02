Amministratore di sostegno sottrae soldi a un pensionato, sequestro a Pescia

Un avvocato con studio a Pescia, nominato amministratore di sostegno di un anziano, avrebbe sottratto 7.225 euro tra il 2020 e il 2021 ai danni del suo assistito, falsificando i rendiconti per nascondere questi prelievi illeciti. La guardia di finanza di Pistoia ha eseguito il sequestro preventivo emesso dal gip di Pistoia su richiesta della locale procura.

I reati contestati sono peculato e falsità ideologica in atti pubblici. Le indagini hanno permesso di ricostruire le incoerenze tra i movimenti della documentazione bancaria e i rendiconti dell'amministratore. La pensione percepita era minore rispetto al reddito ipotizzato, inoltre vi erano prelievi in contanti non giustificati e pagamenti registrati oltre quelli eseguiti.