Casa del Popolo di Vinci entra nel Terzo Settore: "Bilanci in regola nonostante la chiusura del ristorante"

La casa del Popolo di Vinci ha ottenuto l'iscrizione al RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, un obiettivo importante che qualifica l'Associazione con la personalità giuridica.

Per far questo l'Associazione ha dovuto mettere a punto i conti e dimostrare che i propri bilanci sono in regola con quanto dettato dalla normativa di settore, nonostante il momento di difficoltà che, in generale, stanno vivendo tutte le Case del Popolo e, in particolare quella di Vinci, che ha sopportato la notevole perdita economica dovuta alla chiusura, ormai da due anni, dell'attività del piano terra.

La chiusura del ristorante Al Nicchio ha comportato infatti la perdita dell'entrata economica relativa all'affitto, la più importante entrata per l'Associazione, oltre a togliere degli spazi importanti di fruizione e socializzazione per la comunità vinciana.

Ciononostante il nuovo Consiglio Direttivo, insediato il 26 ottobre 2023, è riuscito a tenere la contabilità sotto controllo, e consentirà di mettere a disposizione della cittadinanza gli spazi del piano terra in attesa che arrivi una proposta seria e concreta per riaprire l'attività commerciale.

Entro la fine del corrente mese, le stanze del piano terra potrebbero essere adibite ad attività ludiche e sociali, quali spazi di incontro per giovani ed anziani.

Il nuovo Consiglio, insediato il 26 ottobre scorso in occasione della revisione dello Statuto, è formato dal Presidente Luigi Palandri, dalla Vicepresidente Desdemona Balducci, il Tesoriere Cesare Berni, e da Alberto Santini consigliere delegato al cinema, Alice Del Ministro consigliere con delega a teatro, Giuliana Gherardini, Giancarlo Cappioli, Giulio Vezzosi, consiglieri con delega ai rapporti con le associazioni.

Chiunque sia interessato può mettersi in contatto con uno dei consiglieri per proporre attività da realizzare all’interno della struttura.

Fonte: Casa del Popolo di Vinci