Chiusura bar kebab dopo le 20 a Empoli, provvedimento giusto o sbagliato? Il sondaggio

Il sindaco di Empoli Brenda Barnini alcuni giorni fa ha firmato un'ordinanza che limita l'apertura di alcune attività commerciali tra il centro e la zona della stazione fino alle 20 di sera. Un intervento, che durerà tre mesi, dettato da ragioni di sicurezza: le persone che frequentano i minimarket e bar kebab indicati, in quegli orari, potrebbero mantenere atti "contrari alla pubblica decenza", essendo anche persone "che stazionano consumando bevande alcoliche, generando evidenti problemi nella fruibilità delle stesse zone. A più riprese sono state registrate segnalazioni da parte di residenti e di chi vive le zone per motivi di lavoro o pendolarismo", spiega la nota del Comune.

Doppie le reazioni, di senso inverso, nell'opinione pubblica. In molti casi è stato definito un provvedimento doveroso per gestire un'area complicata come quella di piazza Don Minzoni. Residenti e commercianti dell'area hanno definito una presa di posizione giusta, assieme a quella dello smantellamento del primo piano del parcheggio della stazione (già oggetto di un altro sondaggio di gonews.it).

Da sinistra, e non solo, però ci sono state voci di dissenso, verso un provvedimento che sarebbe arbitrario, verso alcune realtà piuttosto che altre, e che rischia di essere inutile oltre che discriminatorio. In un'intervista al Tirreno, alcuni titolari dei negozi su citati si sono difesi: "Solo con gli incassi del pranzo non riusciamo ad andare avanti", "La soluzione non è chiudere noi, ma fermare chi può essere pericoloso".

Insomma, dove sta la ragione? Lo chiediamo a voi lettori di gonews.it con il sondaggio di questa settimana dedicato al tema. Avete sette giorni di tempo per decidere se questa ordinanza è giusta o sbagliata, giovedì 15 febbraio tireremo le somme.