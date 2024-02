Defibrillatori nelle mense e nelle residenze universitarie, intervento in chiusura del Dsu Toscana

L'Azienda Regionale DSU Toscana pone da sempre al centro delle proprie attività la persona, la sua salvaguardia e la prevenzione per ridurne i disagi soprattutto fisici.

In questa logica è in via di completamento l'installazione dei defibrillatori DAE nella gran parte delle residenze e mense universitarie dell'Azienda presenti a Firenze, Pisa e Siena.

I dispositivi rappresentano l'ausilio indispensabile per intervenire tempestivamente in caso di attacchi cardiaci mettendo così a disposizione della comunità che frequenta i punti di ristorazione e le case dello studente un presidio di pronto soccorso immediato.

Tuttavia i defibrillatori vanno saputi usare e per questo motivo il DSU ha previsto dei corsi di formazione indirizzati agli studenti per spiegare il loro l’utilizzo e permettere di intervenire tempestivamente in caso di necessità per salvare vite umane.

Ogni anno oltre 60mila persone muoiono in Italia per arresto cardiaco. L’arresto cardiaco è un killer silenzioso che rappresenta la principale causa di morte nei paesi occidentali. La percentuale di sopravvivenza è legata alla rapidità dell’intervento di defibrillazione.

Per questo motivo, nonostante non fosse obbligatorio per legge dotare le varie sedi di servizio di queste attrezzature, il DSU Toscana si è premurato di mense e residenze universitarie.

Fonte: Dsu Toscana