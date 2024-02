Empoli Vintage al Palazzo delle Esposizioni

Torna ad Empoli, per la sua quarta edizione, Empoli Vintage, Sabato 10 e Domenica 11 Febbraio 2024 presso il Palazzo delle Esposizioni di Empoli in Piazza Guido Guerra, dalle ore 10:00 alle ore 20:00 organizzata dall'Associazione Ganzo! Eventi Culturali con il patrocinio del Comune di Empoli . Ganzo! Eventi Culturali è punto di riferimento nell’organizzazione di vari eventi come Pisa Vintage, Empoli Vintage, Genova Vintage, Vintage&Vinili Marina di Cecina e San Vincenzo, Mostre del Disco (Pisa, Lucca, Livorno, Siena, Prato, Follonica, Massa ecc), Ganzo Comics, Ganzo, il Cocktail, Body Art, Giochi Retrò.

Se sei un appassionato di oggetti Vintage e ami perderti nella magica atmosfera di altri tempi, questo è l'evento che fa per te! Due giorni imperdibili immersi in una meravigliosa atmosfera decisamente retró.

Accessori e Oggettistica

Abbigliamento

Vinili

Remake

Retrogaming

e molto altro ancora.

Ingresso 4 Euro

Ridotto 3,00 Euro per i possessori

della borsa Vintage&Vinili