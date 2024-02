Una commemorazione per ricordare una delle pagine terribili del XX secolo, quella delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Sabato 10 febbraio il Comune di Fucecchio celebra il Giorno del Ricordo con una cerimonia in programma alle ore 10 presso il Monumento ai Caduti in piazza XX Settembre. Alla commemorazione interverranno il sindaco Alessio Spinelli, la vice sindaca Emma Donnini e l'assessore alla memoria Daniele Cei. Parteciperanno inoltre le alunne e gli alunni delle scuole di Fucecchio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa