Lavori passaggio pedonale di via XXVI luglio, la Lega: "Soddisfatti che la nostra proposta sia stata accolta"

Procedono spediti i lavori di rifacimento del passaggio pedonale di via XXVI luglio, in zona campo sportivo. Il camminamento, che da Via del Molino porta alla stazione, era infatti in stato di degrado e per certi versi anche pericoloso per i cittadini che lo impegnano.

"Negli anni sono state numerose le segnalazioni relative a un passaggio pedonale, importante per la comunità e i turisti, che però merita un altro tipo di trattamento - affermano i Consiglieri della Lega Eliseo Palazzo e Damiano Baldini. Siamo felici che la nostra mozione per un intervento tempestivo sia stata accolta all’unanimità e che si stia già procedendo con i lavori"

La mozione infatti, presentata lo scorso settembre, ha visto l’ok di tutte le forze politiche, segno che si tratta di un’idea condivisa e, se pur di importo ridotto, efficace per tutti.

"Con il miglioramento del passaggio verso la stazione andiamo incontro in primis ai soggetti fragili, a ridotta mobilità e a chi, per esempio, conduce passeggini - continuano i Consiglieri del carroccio. L’augurio è che si possa procedere anche alla sostituzione delle “palizzate” in cemento con barriere anti rumore e anti sassi, per impedire che gli arbusti che giungono dalla ferrovia non ostruiscano più il passaggio pedonale. Oltre a questa richiesta - continuano Palazzo e Baldini - abbiamo anche chiesto di sistemare la passerella di Via del Molino. Altro intervento fondamentale approvato dal Consiglio Comunale. Il lavoro che portiamo avanti da anni - concludono i Consiglieri - sta dando i frutti sperati e i cittadini riconoscono l’operato di una opposizione concreta che si prepara anche a governare questo territorio".

Lega Salvini Certaldo