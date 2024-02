Lavori su Elsa e Pesciola col consorzio di bonifica

Consorzio di Bonifica Medio Valdarno a lavoro su Castelfiorentino: escavatori in azione in questi giorni sul Fiume Elsa in pieno centro e appena conclusi due altri importanti interventi sul Torrente Pesciola, uno dei principali affluenti del Fiume Elsa appena a monte del centro abitato del capoluogo.

Sul Pesciola il primo intervento è servito a ripristinare il muro di contenimento della sponda sinistra del torrente che risultava ormai deteriorato dal tempo e da eventi di piena. Il lavoro eseguito è stato di muratura e stuccatura della parte in pietrame con ripristino della cimasa, mentre per la parte in cemento armato, è stato eseguito un risanamento dei ferri con successiva rasatura di tutta la parete ammalorata.

Un secondo intervento ha visto la realizzazione di una scogliera lungo la sponda sinistra del torrente nel tratto subito a monte dell’attraversamento ferroviario, per la sistemazione di una erosione pronunciata che impediva il passaggio dei mezzi in sicurezza. Con l’occasione si è rinforzato anche il guado esistente particolarmente utile per il collegamento delle due sponde per i mezzi di vigilanza e manutenzione.

Ora i mezzi del Consorzio di Bonifica sono invece in azione sul Fiume Elsa, sotto il Ponte Benozzo Gozzoli, per il ricentramento dell’alveo con la mobilitazione dei sedimenti consolidati e la loro risistemazione a riprofilatura delle sponde e delle golene erose.

“Questi lavori sono l’ennesima dimostrazione che il Consorzio, per quanto può dal punto di vista economico e delle competenze, d’accordo con il Genio Civile della Regione Toscana, realizza tanta manutenzione ordinaria con la quale, sicuramente, il nostro Reticolo Idrografico rischierebbe di trovarsi in condizioni ancora meno adeguate di fronte ai sempre più frequenti e intensi eventi meteo” è il commento di Marco Bottino, Presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.

Fonte: Ufficio Stampa