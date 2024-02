Legalità, al via la 20esima edizione della Mezza Maratona di Scandicci

Pochissimi giorni ancora per gli ultimi preparativi della 20esima edizione della Mezza Maratona di Scandicci “Di corsa contro le mafie”, in programma domenica 18 febbraio 2024 con partenza alle 9 da piazza Resistenza. Il Comitato organizzatore dell’evento è al lavoro “per organizzare al meglio questa edizione e per poter offrire ai partecipanti un evento sportivo all’altezza delle loro aspettative, ma anche del nome della Città di Scandicci”. La Mezza Maratona è organizzata da Il Ponte Scandicci Asd, associazione amatoriale di running che conta oltre 100 tesserati, esiste da 45 anni ed è affiliata Uisp e Fidal. “Siamo da sempre impegnati nello sport, nella promozione del territorio, nell’impegno sociale e ambientale e per tutte queste cose siamo diventati un punto di riferimento per il Comune di Scandicci, con il quale collaboriamo per l’organizzazione dei nostri eventi”, dice il Presidente Maurizio Butini.



“L'impegno civico per una causa fondante come la lotta alle mafie, assieme ai valori dello sport e dello stare insieme, danno vita ogni anno ad una festa di popolo straordinaria in cui Scandicci si conferma comunità coesa che sa accogliere – dice il Sindaco Sandro Fallani – Il lavoro dell'Asd Il Ponte, di Libera, del Comune, delle scuole e di tantissime associazioni cittadine si trasforma in un'alchimia unica. Domenica 18 vi aspettiamo come sempre numerosi, gli atleti per la Mezza Maratona, le famiglie e chi è meno allenato per la passeggiata della legalità da 5 o 10 chilometri; chi ha già partecipato sa quanto è importante e bello esserci, chi ancora non l'ha fatto venga e vivrà una grande esperienza”.



Dopo la prima edizione del 2004 la Mezza Maratona di Scandicci è cresciuta nel tempo; da alcuni anni si conferma stabilmente tra le prime 5 mezze maratone toscane, ed è a pieno titolo l’evento sportivo più partecipato di Scandicci.

“Altro aspetto importante è proprio quello della solidarietà che contraddistingue la nostra Mezza Maratona”, prosegue Butini, “con un valore etico a partire dall'intitolazione 'Di corsa contro le mafie', così come dal premio di partecipazione con i prodotti alimentari biologici contrassegnati dal marchio Libera Terra.

Perché “Di corsa contro le Mafie”?

“Da ben 12 anni, insieme al Comune, siamo sensibilizzati dall’attività che svolge Libera, un’associazione capace di diffondere la cultura della legalità e della giustizia, con l'obiettivo di promuovere il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie e creare nuovi posti di lavoro; abbiamo così deciso di abbinare il nome Libera alla Mezza Maratona in modo da far conoscere questo nome e questa associazione ad un numero di persone sempre più grande, perché tutti insieme, con un piccolo gesto individuale, possiamo creare un grande momento di partecipazione ad un progetto che rende dignità alle regioni del Sud Italia”.

Questi i numeri e le principali caratteristiche della Mezza Maratona, che dal 2016 ha la sua base in piazza Resistenza: circa 1000 concorrenti sulla distanza agonistica di 21,097Km; oltre 1500 sulle altre distanze non competitive di 11 e 4Km e tra le categorie giovanili; maglietta tecnica personalizzata con il brand della manifestazione; medaglia a tutti gli arrivati alla mezza con citazione sul tema della legalità.

Per iscriversi: per società con liste con almeno 5 iscritti solo tramite mail a iscrizioni@mezzamaratonascandicci.it ; per singoli iscrizione online tramite portale ENDU .

Per la Passeggiata della Legalità, su percorsi di 5 o 10 chilometri, l’iscrizione è con l’acquisto della maglietta a 10 euro. Il ricavato della Passeggiata sarà devoluto a progetti sociali a sostegno delle cooperative attive nella gestione e recupero dei terreni confiscati alle mafie. Iscrizioni e acquisto magliette sabato 10 e sabato 17 febbraio dalle 9 alle 13 e mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 febbraio dalle 17 alle 19 presso il Ginger Zone di piazza Togliatti, oltre a sabato 17 e domenica 18 febbraio presso gli stand in piazza della Resistenza; la partenza della Passeggiata della Legalità 2024 alle 9,30 di domenica 18 febbraio in piazza Resistenza.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa