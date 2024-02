Lo storico Caffè Gilli vince la XIII edizione della 'Miglior schiacciata alla Fiorentina'

Giovedì 8 febbraio, dalle 11 alle 13, presso il ristorante “Da Saba” di Firenze (via S. Tosi 9, tel. 055/0540970) ha avuto luogo la XIII edizione dello storico concorso gastronomico “La miglior schiacciata alla Fiorentina”: dal 2007 l'unico concorso ufficiale e il pastry contest più longevo di Firenze.

Vincitore con 92 punti è risultato CAFFE' GILLI (piazza della Repubblica, Firenze) che ha staccato di 10 punti la pasticceria GIORGIO (via Duccio da Boninsegna, Firenze). Al terzo posto con 65 punti la pasticceria VANNINO di Calenzano. Caffè Gilli ha vinto anche il primo premio della Giuria tecnica. L’evento, che ha ottenuto anche quest’anno il patrocinio del Comune di Firenze, ha visto la partecipazione dei volontari della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer: una sessantina di schiacciate sono infatti state messe a disposizione gratuitamente dagli organizzatori e dai concorrenti e sono state vendute a offerta libera in una postazione situata all'esterno della location dell'evento. La cifra raccolta di 730 euro andrà interamente destinata per le attività a supporto dell’Ospedale pediatrico Meyer.

CONCORRENTI

Qua di seguito i nomi dei finalisti suddivisi per Comune di provenienza: Antico Caffè Torino, Caffè Gilli, Caffè Libertà, Batoni, Bellucci, Cartabianca, Dolci di Patrizio Cosi, Gabriele Rocchi, Giorgio, Marisa, Onda Dolce, Pegaso, Rimani, Serafini, Stefania, forno Becagli, forno Pugi, forno focacceria Pappa e Ciccia (Firenze), Andrea-Ruggini, Marcello (Pontassieve), Pimpina (Montelupo e Cerbaia), Rigacci (Cerbaia), Forno Martini (Castel Fiorentino), Aquila, Pan Dolce (Scandicci), Caffè Neri Crociani&Sapienti, Le chicchere, Malesci (Sesto fiorentino), Delizia (Poggio a Caiano), Neri Bellesi bistrot, Vannino (Calenzano). La Direzione tiene a sottolineare che i nomi dei finalisti provengono da un'accurata preselezione visto l'altissimo numero di richieste di partecipazione pervenute.

PREMIO

Ai primi 3 classificati della Giuria popolare e al primo classificato della Giuria tecnica (composta dai pastry chef Raffaele Musacco, Alessio Guastini, Massimo Cortini) sono andati, a cura degli sponsor dell'evento Carra Distribuzione, Alleanza Assicurazioni, Torrefazione Toscana, delle bellissime targhe ricordo e premi in prodotti.

ORGANIZZAZIONE

Il concorso è organizzato da Festival delle Pasticcerie e dal catering di tradizioni fiorentine Casa della Nella, già creatori di tutti i pastry contest legati alle tradizioni pasticcere dell'area metropolitana: “Pan di ramerino – Il Medioevo fiorentino”, “Lo zuccotto – Il Rinascimento in tavola”, “La miglior schiacciata con l'uva”, “Budino di riso – Il dessert fiorentino” e il recente “Cantuccio classico” .