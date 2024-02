A Sanremo c'è anche Marley, il 'supercane' cieco di Santa Maria a Monte

Il primo cane a arrivare al Festival di Sanremo viene da Santa Maria a Monte. È un cane molto famoso, almeno sui social, dove viene soprannominato supercane. Si tratta di Marley, il pastore tedesco cieco adottato da una coppia di Santa Maria a Monte.

Star dei social, è diventato un simbolo, un esempio per tantissime persone. Marco e Carlotta, i suoi padroni, sono stati invitati alla trasmissione Casa Sanremo proprio per parlare della storia di Marley. A Sanremo, oltre a far conoscere la storia del cane, è stato presentato anche il libro "La vita a colori di un cane cieco" incentrato proprio sulla storia dell'animale.

Marley è nato in Puglia ma è stato abbandonato perché cieco. La sua vita è del tutto cambiata a Santa Maria a Monte. Di recente è stato anche il primo cane non vedente a entrare nella Protezione Civile.

“Siamo veramente onoratissimi che Marley sia stato il primo cane a mettere zampa alla kermesse del Festival, è incredibile che abbiano scelto un cane “speciale” come lui, ma è anche un grande segno di apertura e di sensibilizzazione verso il tema degli animali e della disabilità. Non si può spiegare a parole l’emozione, perché portare il nostro messaggio in un luogo tanto importante è per noi motivo di orgoglio, significa che il messaggio che la disabilità sta solo negli occhi di chi guarda sta arrivando a tantissime persone. Marley è stato semplicemente fenomenale, a suo agio in qualsiasi situazione ed è stato super coccolato da tutti" si legge sulla sua pagina Facebook.