Multiutility, mozione sinistra-M5S contro la quotazione in borsa: "Vogliamo impegno preciso dell'amministrazione"

I gruppi consiliari di Buongiorno Empoli e del Movimento 5 Stelle hanno presentato una mozione, che andrà in discussione il 13 febbraio in consiglio comunale, con la quale si chiede un impegno preciso all’amministrazione nel pronunciamento contro la quotazione in Borsa della Multiutility.

"Chiediamo che il nostro Comune, in sede di consiglio d’amministrazione di Alia Multiutility, si impegni contro la quotazione in Borsa della società – commenta Leonardo Masi, candidato sindaco di Buongiorno Empoli e Movimenot 5 Stelle – La quotazione in Borsa significa peggioramento dei servizi di distribuzione dell’acqua e di raccolta dei rifiuti e aumento delle bollette”.

“I cittadini empolesi lo sanno, tanto che in 4.143 hanno firmato per avere un referendum che blocchi questa pazza idea – conclude Masi – La sindaca Barnini e il suo candidato sindaco, invece, hanno fin qui mandato segnali preoccupanti e contraddittori. E’ l’ora di fare chiarezza e avere una posizione certa: i servizi pubblici devono restare pubblici”.

Fonte: Ufficio Stampa