Nozze d'Oro a Montespertoli, inviato l'invito per la cerimonia al Centro I Lecci

In occasione del 14 febbraio, il giorno più romantico dell'anno, il sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini, ha esteso un invito alle 50 coppie che, nel corso del 2024, celebrano con gioia i loro 50 anni di matrimonio, le cosiddette "Nozze d'Oro".

La cerimonia di celebrazione si terrà mercoledì 14 febbraio alle ore 18:00 presso l'Auditorium "Mauro Marconcini" al Centro per la Cultura del Vino "I Lecci". Un luogo simbolico che si presta perfettamente a ospitare un evento così significativo per le famiglie montespertolesi.

Il sindaco Alessio Mugnaini sottolinea nella lettera inviata alle coppie l'importanza di commemorare questo significativo traguardo e di condividere la gioia collettivamente. La celebrazione di cinquant'anni di matrimonio rappresenta non solo un evento personale per le coppie coinvolte, ma anche un momento di gioia condivisa con l'intera comunità di Montespertoli.

Durante la cerimonia, le coppie avranno l'opportunità di brindare con spumante di Montespertoli, condividendo momenti di gioia e rievocando i ricordi di un cammino condiviso. Inoltre, ogni coppia riceverà un piccolo ricordo speciale per commemorare questo importante traguardo.

L'invito è aperto a tutte le coppie che celebrano i 50 anni di matrimonio nel corso dell'anno e, in caso di mancata ricezione della lettera, si invita a contattare l'ufficio Segreteria del Sindaco al numero 0571/600209 o via email a sindaco@comune.montespertoli.fi.it per confermare la partecipazione.

Le coppie sono invitate a condividere questo momento speciale con i loro familiari, rendendo l'evento ancor più significativo. L'Amministrazione Comunale di Montespertoli augura a tutte le coppie "Nozze d'Oro" un'incredibile serata di festa e condivisione, celebrando il legame duraturo e l'amore che ha resistito al passare del tempo.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa