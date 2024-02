Radio Lady 97.7 cambia sede: nuovi studi in via Ponzano a Empoli

(foto gonews.it)

Soffia aria nuova in Radio Lady, l'emittente di Empoli attiva dal 1981. Un cambiamento epocale è in corso: la XMedia Group, azienda titolare di Radio Lady, Radio SeiSei Vintage e gonews.it, si sposta nella nuova sede di via Ponzano, 82, al piano superiore del supermercato Conad. Un'area facilmente raggiungibile in auto e in treno (la stazione ferroviaria dista solo 650 metri), con un ampio parcheggio. Ma soprattutto, un ambiente accogliente per dipendenti e per i tanti ospiti che verranno a trovarci in studio.

Già da oggi, mercoledì 8 febbraio, cominciano le trasmissioni nel nuovo studio. Dotato di mixer digitale di ultima generazione, lo studio principale di Radio Lady ha 4 microfoni (regia inclusa) e tre telecamere motorizzate per le dirette in streaming. Il nuovo bancone è regolabile in altezza per poter trasmettere in piedi o seduti.

(foto gonews.it)

Dal lunedì alla domenica da Ponzano su Radio Lady trasmetteremo i consueti appuntamenti: Buongiorno Lady, Liberi Tutti, Che dice la Volpe?, Incontro Azzurro, i giornali radio e le radiocronache dell'Empoli Fc. Successivamente, sarà aperto un canale video streaming dedicato esclusivamente a Radio Lady, 24 ore su 24 con te.

Ricordiamo che Radio Lady, oltre che sulle frequenze del 97.7 in fm, si trova anche in Dab+ (canale 11B, Toscana Dab) e in streaming audio sul sito radiolady.it e dalla app scaricabile su Google Play e Apple Store.

(foto gonews.it)

Non finisce qui. A breve sarà attivo anche il nuovo studio di SeiSei Vintage (102.1 in fm, in Dab+, sul sito seiseivintage.it e sull'App), ispirato proprio alle radio anni '80. Avrà apparecchiature d'epoca utilizzate proprio nelle prime trasmissioni di Radio Lady: bobine, vinili, giradischi Technics SL1200 ancora in uso, per un tocco autentico di vintage.

Radio Lady nasce nel 1981 come una delle prime radio libere di zona, autoprodotta nella cantina di via De Amicis, 38. Dopo una breve parentesi in via Giovanni da Empoli, dal 1987 la radio torna a trasmettere ininterrottamente fino al 7 febbraio 2024. Dopo 37 anni l'addio definitivo alla sede storica di via De Amicis, e accogliamo a braccia aperte i nuovi studi di via Ponzano, 82, dove già dal 2021 erano in attività la redazione di gonews.it e di Clivo Tv.

(foto gonews.it)

Nuova sede, stessi contatti. Nulla è cambiato per entrare in contatto con le radio e con il quotidiano online. I numeri 0571/77256-7 sono attivi per Radio Lady e SeiSei Vintage (388/3030100 per WhatsApp), 0571/72250 è il numero della redazione di gonews.it (392/9057087 per WhatsApp), mentre per l'ufficio commerciale il numero è 0571/700931.

Ci sentiamo (e ci vediamo) su Radio Lady, a presto!