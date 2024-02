Salario minimo a 9 euro l'ora, Buongiorno Empoli-M5S portano mozione in Consiglio

I gruppi consiliari di Buongiorno Empoli e del Movimento 5 Stelle hanno presentato una mozione, che andrà in discussione nel consiglio comunale del 13 febbraio, per portare il salario minimo a 9 euro l’ora per i dipendenti comunali e per i lavoratori in appalto che svolgono attività per il Comune di Empoli.

“Introdurre il salario minimo a 9 euro è fondamentale per ridare dignità al lavoro – commenta Leonardo Masi, candidato sindaco di Buongiorno Empoli e Movimento 5 stelle – e per ricostruire una comunità più omogenea. Lo sfruttamento del lavoro, in qualsiasi forma esso sia espresso, impoverisce tutta la comunità”.

“D’altra parte, iniziative del genere sono avvenute sia a Livorno sia a Firenze, sempre su iniziativa della sinistra, ed hanno avuto il beneplacito dei consigli comunali – conclude Masi – Se in Parlamento non trovano il tempo per discutere di una cosa talmente fondamentale per la vita dei cittadini è giusto che siano le città, le comunità di base, a provvedere”.

