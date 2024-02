Terzo mandato per i sindaci, 3 lettori su 4 contrari nel sondaggio di gonews.it

La legge sul terzo mandato per i sindaci non è apprezzata dai lettori di gonews.it. I votanti del sondaggio della settimana che si è appena concluso hanno espresso un giudizio netto: tre su quattro affermano che "15 anni di mandato sono eccessivi", facendo riferimento ai 5 anni di mandato ripetuto per tre volte. Il 76% dei lettori ha voluto esprimere questa opinione. Al contrario, il 24% restante afferma che il limite vigente fino a poco fa era troppo stretto. Il doppio mandato è il limite ancora attuale per i sindaci dei comuni sopra i 15mila abitanti. Il terzo mandato era già legge per i comuni sotto i 5mila abitanti, adesso ingloba anche quelli sotto i 15mila, mentre per i comuni più piccoli (sotto i 5mila abitanti) è abolito del tutto il vincolo del limite di mandato. Vedremo anche se la continuità amministrativa sarà premiata al voto del prossimo giugno, quando la maggioranza delle amministrazioni comunali sarà rinnovata in Toscana.