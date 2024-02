Velluta di Finocchi

Buongiorno oggi ringrazio Alessia per questa ricetta molto gustosa, cremosa, una bella vellutata di Finocchi. Ad Alessia piace molto cucinare le verdure e realizzare nel periodo invernale delle belle zuppe o vellutate che riscaldano gli animi di tutta la famiglia.

Mi piacciono i finocchi soprattutto cucinati in forno, ma non ho mai realizzato una zuppa con essi. Questa è l'occasione per provare a cucinarli proprio come dice Alessia.

Del Finocchio non si getta via niente perché oltra a cuore che è la parte bianca e polposa dell'ortaggio si utilizzano anche i semi, i fiori, e le foglie. Il finocchio può essere consumato crudo in insalata e pinzimonio, in umido, saltato in padella, bollito, gratinato o grigliato a voi la scelta. Potete realizzare anche delle tisane di finocchio. Viene utilizzato tanto in erboristeria.

Se volete avere delle notizie in più sulle sue proprietà e utilizzi vi lascio da curiosare su questo link:

www.my-personaltrainer.it/erbe-medicinali/finocchio.html

Ingredienti

900 gr di finocchi

1 bustina di zafferano

200 ml di brodo vegetale

40 gr di olio di oliva extravergine

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

50 ml di panna fresca liquida

40 gr di scalogno

Per condire

Finocchietto selvatico q.b.

Grana padano DOP da grattugiare q.b.

Panna fresca liquida q.b.

Preparazione:

Preparate prima di tutto il brodo vegetale (in alternativa potete utilizzare l’acqua calda), lavate i finocchi sotto acqua corrente poi eliminate il gambo verde e l’estremità inferiore, divideteli a metà e poi affettateli sottilmente. Sbucciate lo scalogno e tritatelo con il coltello. In tegame scaldate l’olio e poi affettateli sottilmente. Sbucciate lo scalogno e tritatelo con il coltello. In un tegame scaldate l’olio di oliva, poi unite lo scalogno tritato e fatelo rosolare per 10 minuti o fino a quando i finocchi non saranno morbidi e teneri, poi aromatizzate con lo zafferano in polvere e con un mixer ad immersione riducete ad una purea i finocchi. Filtrate la vellutata di finocchi attraverso un colino per ottenere una crema più liscia poi versate nuovamente la vellutata nel tegame. Aggiungete la panna fresca liquida e fate addensare ancora sul fuoco per 5 minuti. Una volta pronta versate la vellutata di finocchi nei piatti e guarnite a piacere con un filo di panna fresca, del formaggio grattugiato e foglioline di finocchietto selvatico.

Se preferite una consistenza più cremosa potete aggiungere della patate lesse alla vellutata e allungare con poco più brodo se necessario.

Alessia