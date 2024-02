Allarme maltempo a Livorno, chiuso un tratto di via Aiaccia

Visto il codice giallo emanato dalla Protezione civile regionale per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, nel tardo pomeriggio di oggi la Protezione civile del Comune di Livorno ha provveduto a chiudere per motivi precauzionali un tratto di via Aiaccia.

Dopo la chiusura, la via Aiaccia rimane percorribile dall'incrocio con via delle Sorgenti (altezza civico 452), fino al ponte sull'Ugione. La chiusura temporanea al traffico riguarda invece il tratto successivo, che attraversa la cassa d'espansione del torrente Ugione.

Inoltre è stato chiuso il tratto di via Aiaccia lato Collesalvetti, in supporto alla protezione civile colligiana. Il codice giallo per rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore sarà in vigore dalle ore 20 di stasera fino alla mezzanotte di domani sabato 10 febbraio, salvo successivi aggiornamenti.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa