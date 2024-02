Auto contro moto a Massa Carrara, feriti due 19enni

Due ragazzi sono rimasti feriti in uno scontro che ha visto coinvolte un’auto e una moto, poco prima delle 19 a Massa Carrara.

L’impatto è avvenuto in via San Leonardo a Marina di Massa: ad avere la peggio sono stati proprio i due giovani, entrambi di 19 anni, a bordo della moto. Un ragazzo è stato portato in codice giallo all'ospedale delle Apuane di Massa; l'altro invece è stato portato in codice rosso a Cisanello di Pisa per lesioni agli arti. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Pubblica Assistenza di Marina di Carrara.