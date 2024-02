Bimba cade dal terrazzo a Prato: ricoverata in gravi condizioni

Una bambina di origine cinese è caduta questo pomeriggio, verso le 17, dal terrazzo della sua abitazione al terzo piano di un condominio di Prato, in via Torino.

Non sono ancora chiare le dinamiche che avrebbero portato la piccola, di 4 anni, a precipitare da un’altezza di 10 metri. I genitori sarebbero stati in casa al momento della caduta e per ora l’ipotesi più probabile rimane l’incidente domestico.

La bimba è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santo Stefano in codice rosso.