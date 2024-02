Campinoti candidato del Cdx, Poggianti verso la rottura: "Deluso e amareggiato, disponibile a una candidatura"

“Non mi aspettavo questa decisione da parte del mio partito e della coalizione di centro destra, soprattutto dopo l’impegno e il lavoro svolto in questi anni, ma resto a disposizione per una candidatura a sindaco di Empoli”. Questo il commento a caldo di Andrea Poggianti, Capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, in merito alla scelta di Simone Campinoti quale candidato per il centrodestra alla massima carica cittadina nelle prossime elezioni amministrative. La decisione, dopo una lunga attesa durante la quale sono state avanzate le ipotesi più diverse sugli ipotetici candidati, è stata comunicata ufficialmente a margine dell’ennesima riunione dei vertici regionali del centrodestra.

“Sono deluso e amareggiato per una scelta che non comprendo, considerato che la coerenza e l’esperienza politica dovrebbero essere premianti – prosegue Poggianti - Mi sono sempre comportato da uomo di partito e ho messo il massimo impegno nel mio ruolo di capogruppo di FdI, come dimostrano i 150 atti depositati in cinque anni di attività. Dal mio punto di vista è una mancanza di onore al merito. Campinoti, d’altra parte, non solo non ha alcuna capacità politica ma addirittura ha cambiato più volte bandiera pur di riuscire ad ottenere un posto al sole, fino a mancare di coerenza tra l’appoggio a Brenda Barnini e lo schieramento con Italia Viva. Congratulazioni all’amico renziano che, folgorato sulla via di Damasco, diventa adesso il candidato per quello che fino a poco tempo fa era il nemico da avversare”.

Coerentemente con quanto in precedenza dichiarato, Andrea Poggianti non si tirerà indietro qualora i suoi sostenitori chiedessero una sua candidatura nella corsa alla guida del Municipio empolese.

“Amo questa città e sono tanti, a mio avviso, gli interventi necessari per lo sviluppo e la crescita di Empoli – conclude Poggianti - Qualora mi fosse chiesto, metterei volentieri a disposizione l’esperienza e la competenza maturate in tutti questi anni al servizio dei cittadini e a favore di politiche nell’interesse di tutti, piuttosto che di pochi come ha dimostrato nel tempo l’onnipresente governo del Partito Democratico di cui fino a oggi è stato dalla stessa parte politica Simone Campinoti”.