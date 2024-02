Ciclopista tra Bassa e il Ponte di Marcignana, verso la conclusione dei lavori

Un intervento importante in termini di qualità ambientale e di sicurezza per i cittadini.

La ciclopista sull’Arno, sul versante del Comune di Cerreto Guidi, è molto attesa per permettere di compiere un percorso in maggiore sicurezza per i pedoni e i ciclisti, dal Ponte sull’Arno fino all’ingresso di Bassa.

I lavori sono ora giunti alla stretta finale con Toscana Energia incaricata di portarli a termine. La previsione è che il primo tratto della ciclopista possa essere concluso entro questo mese di febbraio.

“Abbiamo iniziato i lavori diversi anni fa – dichiara il Sindaco Simona Rossetti- concordando l’intervento con la Città Metropolitana di Firenze. L’intervento non è stato semplice. Ci siamo prima fermati per aspettare che terminassero i lavori sul Ponte di Marcignana, e poi per attendere che Toscana Energia facesse, sotto il terreno, tutti i lavori necessari. Ora stiamo ultimando l’opera con la pavimentazione e le rifiniture finali così da poterla rendere fruibile.

La finalità di questo tratto di ciclopista è da una parte di garantire ai cittadini di Bassa e della zona, una maggiore sicurezza, e dall’altra di permettere lo spostamento verso il centro abitato dove partiranno i prossimi tratti della pista che arriveranno fino a Gavena”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa