Controlli a Prato, in due sere quattro giovani arrestati per spaccio

Nel corso di servizi di controllo del territorio i carabinieri di Prato hanno arrestato 4 persone in 3 differenti interventi. Nel primo caso, la notte scorsa, i militari di Jolo hanno rintracciato e arrestato un 33enne, cittadino marocchino senza fissa dimora. L'uomo, con precedenti e irregolare sul territorio nazionale, era destinatario di un "ordine di esecuzione per la carcerazione" emesso dalla procura poiché doveva scontare una pena residua di 2 anni e 11 mesi per reati tutti inerenti allo spaccio di stupefacenti. Il 33enne si trova adesso presso il carcere di Prato.

La sera precedente invece, in via Pacinotti, i carabinieri di Jolo hanno arrestato un ragazzo italiano di 24 anni, disoccupato e incensurato, perché durante il controllo della sua autovettura, sottoposta a perquisizione, è stato trovato in possesso di una bustina in cellophane contenente hashish occultata in un calzino. Estesa la perquisizione all'abitazione sono stati rinvenuti altri 270 grammi della stessa sostanza, 3 bilancine di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 2.600 euro in contanti. Quanto ritrovato, ritenuto probabile provento di attività di spaccio, è stato sequestrato. Il giovane si trova adesso agli arresti domiciliari.

Nella stessa serata, in via Castruccio, i militari della stazione di Jolo nel frattempo hanno arrestato due ragazzi, 27 anni e 19 anni, marocchini entrambi senza fissa dimora e disoccupati. I due sono stati sorpresi mentre nascondevano all’interno di un giardino un involucro contenente 19 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Poco prima i carabinieri li avevano sorpresi nel cedere due dosi ad un uomo, italiano, poi segnalato come assuntore alla prefettura. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e i due giovani sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza e successivamente rilasciati in attesa del giudizio.