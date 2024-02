Cordoglio di Odg Toscana per la Scomparsa di Daniele Pugliese

L’Ordine dei giornalisti della Toscana esprime profondo cordoglio per la scomparsa del giornalista e scrittore Daniele Pugliese, che ha scelto la Svizzera per porre fine consapevolmente alla propria vita.

Nato a Torino nel 1957, Pugliese era giornalista dal 1983 e iscritto all’Ordine della Toscana dal ’97. Aveva lavorato per 25 anni al quotidiano “L’Unità”, come redattore prima e poi vicedirettore. Portavoce del presidente della Regione Toscana Claudio Martini, aveva fondato l’agenzia di informazione “Toscana Notizie” e ne era stato direttore per dieci anni.

Era autore di numerose pubblicazioni tra le quali una monumentale storia del Pci, un saggio sulla nascita del movimento cooperativo ed un altro sulle fortune del sigaro toscano. Numerosi anche i racconti, da "Sempre più verso Occidente", alla novella "Io la salverò signorina Else", la raccolta di interviste "Appropriazione indebita", e la biografia di Primo Levi "Questo è un uomo".

Nel 2016 aveva promosso la fondazione dell’associazione culturale "Tessere" che aveva l’obiettivo di promuovere cultura e sapere. Ha dato vita anche all’Associazione “Sotto la Mole”, per conservare la memoria della stampa comunista.

Nonostante una grave malattia, aveva continuato a lavorare alle sue passioni e a produrre opere come il saggio 'Fenomenologia dello spirito delle Higlands. Considerazioni filosofiche sull'alcolismo" e il romanzo d'ispirazione mitologica "Skia’. La dea dell'ombra rimossà". Fino alla fine ha lavorato a riordinare i suoi scritti inediti che verranno pubblicati in sua memoria.

Il Consiglio di Odg Toscana si stringe intorno alla famiglia e porge le più sentite condoglianze.

Fonte: Ordine dei Giornalisti Toscana - Ufficio Stampa